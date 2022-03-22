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    Faruk Bildirici, Ebru Baki'nin kripto reklamında oynamasını eleştirdi

    Medya Ombudsmanı Bildirici, Habertürk Ekonomi Müdürü Ebru Baki'nin kripto para platformu reklamında oynamasının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürdüğünü yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 16:45
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    Faruk Bildirici, Ebru Baki'nin kripto reklamında oynamasını eleştirdi

    Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bugünkü yazısında, bir kripto para platformunun reklam yüzü olan Habertürk Ekonomi Müdürü ve Para Gündem adlı ekonomi programının sunucu Ebru Baki'yi gündeme getirdi.

    Daha önce Nevşin Mengü ve Çetiner Çetin'e de 'reklam anlaşması' nitelemesiyle eleştirilerde bulunan Bildirici, Baki'yi de aynı konuda hedef aldı.

    "TARAFSIZLIĞINA GÖLGE DÜŞÜRÜR"

    Bildirici, Baki'nin kripto para platformunda oynamasının güvenilirliği ve tarafsızlığına dölge düşürdüğünü söyledi.

    Bildirici yazısında, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

    "Ebru Baki’nin ise medyadan koptuğu dönemde imzaladığı sözleşme gereği böyle bir reklamda oynadığını gözden ırak tutmamak gerek. Anlaşma imzaladığında farklı konumdaymış.

    Ama reklam geçen yıl yayımlandığında Habertürk’ün Ekonomi Müdürü ve 'Para Gündem' adlı ekonomi programının sunucusuydu. Halen de öyle. Böyle bir reklamın yayında olması bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürüyor.

    "GÜVENİLİRLİĞİNİ REKLAMDA KULLANDI"

    Bir ekonomi habercisi olarak güvenilirliği reklamda kullanılmış oluyor. Dahası bu şirket, aynı zamanda Habertürk’deki programın sponsoru ve Ebru Baki, bu şirketin YouTube kanalında söyleşiler yapmayı sürdürüyor."

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