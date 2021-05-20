Faruk K. kimdir? Demet ve Alişan konuğu Faruk K. gerçek adı ve biyografisi..

Faruk K. kimdir? Demet ve Alişan konuğu Faruk K. gerçek adı ve biyografisi..

Demet Akalın ile ''Hadi Bakalım'' adlı şarkıyla düet yapan Faruk K., Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İzleyiciler, Faruk K'nın hayatını merak ediyor. Peki, Faruk K. kimdir?

''Hadi Bakalım'' adlı şarkıyla sosyal medyayı sallayan Faruk K., Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor.

Programda hem yeni şarkılarını hem 90'lı yılların unutulmaz parçalarını söyleyecek olan Faruk K.'nın hayatı ve gerçek adı, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Faruk K. hakkında merak ettikleri konuları sorgulayan vatandaşlar, Faruk K. kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt arıyor.

Azar Azar ve Honki Ponki şarkılarıyla herkesin dilinen dolanan Faruk K., şarkı sözleri ve dansları ile bir dönemin fenomen sanatçılarındandır.

Peki, Faruk K. kimdir, gerçek adı nedir? Faruk K. kaç yaşında ve nereli? İşte Faruk K'nın hayatı ve biyografisi...

FARUK KURUKAYA KİMDİR?

20 Nisan 1973 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde doğan ve Faruk K. sahne ismi ile bilinen Faruk Kurukaya, aslen Sinopludur.

İstanbul Yapı Meslek Lisesi mezunu olan Kurukaya, mezuniyetinin ardından bir süre amatör tiyatro gruplarında yer almış ve oyunculuk yapmıştır.

1991 yılında başladığı özel dans derslerinin ardından Muhabbet-92 müzikalinde usta isimler Şener Şen ve Emel Sayın'la aynı sahnede yer alarak profesyonel hayata adım atmıştır.

Ardından 9 yıllık bir dans serüveninin başlangıcını Yonca Evcimik ile gerçekleştirmiştir. Dans kariyerini sürdürdüğü yıllarda beste ve söz yazarlığı müzik hayatına adım atmıştır.

Üniversite eğitimini de aksatmamış ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans bölümünden mezun olmuştur.

İlk albüm çalışmasını ise 1996 yılında ''Bir Kaç İyi Adam'' grubu ile çıkarmış ve hemen ardından ''Çıtır Kızlar'' ile aynı kaseti paylaştıkları 2. albümü müzik piyasasına sürülmüştür.

Albümleri, Honki Ponki, Aşk Tek Yön, Azar Azar, Kalbimin Sesi, Fark ve Enerji’dir. En son 2016 yılında ''Aşka Geldik'' isimli single ile müzik çalışmalarını devam ettirmiştir. Aynı zamanda 2017 yılında vizyona giren sinema filmi ''Aşka Geldik''te oyuncu olarak da yer almıştır.

ALBÜMLERİ

Azar Azar (2001)

Honki Ponki (2002)

Enerji (2005)

Aşk Tek Yön (2008)

Kalbimin Sesi (2009)

Fark (2011)

MÜZİK VİDEOLARI