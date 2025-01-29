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Haber Merkezi

Medyanın gündeminde Halk TV gazetecilerinin gözaltına alınması var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıkladığı bilirkişiyle yapılan konuşmayı kaydederek yayınlayan Halk TV'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Halk TV yetkilisi Serhan Asker, sunucu Seda Selek ve bilirkişi ile görüşen Barış Pehlivan gözaltına alındı.

'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların izinsiz dinlenmesi ve kayda alınması' suçlamalarıyla yapılan işlem gündeme oturdu.

Konuya ilişkin bir yorum da Fatih Altaylı'dan geldi.

"KAYDETMEK VE YAYINLAMAK YASAL OLARAK DOĞRU DEĞİL"

Altaylı, uygulamada bir anormallik olmadığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu soruşturmanın açılmasında hiçbir yanlış taraf yok. Şu açıdan söylüyorum. Herhangi birinin sesini bilgisi ve izni dışında kaydedip izni dışında yayınlamak yasal olarak doğru olmayan bir iş.

"İFADEYE ÇAĞIRILMASINDA BİR ANORMALLİK YOK"

Bu kişinin 'Kardeşim benden izin almadın bunu yayınlayamazsın' diye bunu şikayet etme hakkı var.

Bu işi yapan herkes bu nedenle ifadeye çağırılabilir. Bu yüzden Barış Pehlivan’ın şikayet edilip ifadeye çağrılmasında hiçbir anormallik yok.”