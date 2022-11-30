İstanbul'daki taksi krizinin tartışıldığı canlı yayında Fatih Altaylı, Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya "Aylardır taksiye binemiyorum, kendimi köpek gibi hissediyorum" dedi.

İstanbul’da yaşanan taksi sorunu gün geçtikçe büyüyor.

Vatandaşların taksilere "yolumun üstü değil, değişim saati, yemeğe gidiyorum, karşının taksisiyiz" gibi nedenlerle alınmaması şikayetleri artırdı.

Yabancı turistler ise pazarlık yapmadan taksilere binemediklerini belirterek yaşanan durumdan şikayet ediyor.

Ortaya çıkan bu durumdan şikayetçi olan taksiciler ise kaosun, plaka sahiplerinin önüne gelene araç vermesinden kaynaklandığını ifade ediyor..

Taksi krizi ele alındı

Taksi krizi, Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında tartışıldı.

Programa Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ile İBB Meclisi Trafik Araştırma Komisyonu Üyesi Gencay Özcan konuk oldu.

Moderatör Fatih Altaylı, Başkan Aksu'ya "Boş meslektaşlarınız Türk vatandaşlarını almıyorlar, önümden bomboş geçiyor" diyerek dert yandı.

Fatih Altaylı: Kendimi taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum VİDEO

"Kendimi o taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum"

Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben aylardır bir tek taksiye binemedim. Kendimi köpek gibi hissediyorum yani o taksiciye yalvaran köpek gibi.. 'Abi dur Allah aşkına n'olur gideceğim' diye. Hastaneden çıktım kolumda serum iziyle, çıkışta bir taksi bulamadım. Hastaneden eve 4 kilometre yürüdüm. Bir tanesi durmadı. Yani sizin meslektaşlarınız artık bizi adam yerine koymuyorlar. İstanbullulara böyle köpeğe bakar gibi bakıyorlar"

"Kesinlikle size katılıyoruz, denetimler sıkılaşsın, cezasız kalmasın"

Başkan Aksu ise, Altaylı'nın sözleri üzerine şu yanıtı verdi:

"Şimdi biz almamayı, yakına gitmemeyi, aracın pisliğini, taksimetre açmamayı, kesinlikle tasvip etmiyoruz. Size de katılıyoruz. Buradan hem büyükşehir belediyemize hem de emniyetimize sesleniyorum, denetimler sıkılaşsın, bunlar cezasız kalmasın. Sizi götürmeyen ilk uyarı almalı, ikaz edilmeli en son meslekten ihraç edilmeli."















