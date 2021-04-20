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    Fatih Altaylı koronavirüs aşısı oldu

    Fatih Altaylı koronavirüs aşısı oldu

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı, koronavirüs aşısı olduğu fotoğrafını paylaşarak "Sonunda aşımı oldum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 22:28
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    Sosyal medya hesabı Twitter'dan gün boyu attığı mesajlarla aşı olmak için Taksim Araştırma Hastanesi'ne gittiğini belirten Fatih Altaylı, uzun süre beklediğini vurgulayarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hashtag'leyerek isyan etmişti.

    "SONUNDA AŞIMI OLDUM"

    Tweet'lerinden birkaç saat sonra aşı olduğu fotoğrafını paylaşan Altaylı, "Sonunda aşımı oldum. Bir yandan Covid 19 bir yandan öfkeli vatandaşlarla mücadele eden sağlık çalışanlarına en içten minnetlerimle" notunu düştü.

    TWEETLERİNİ SİLDİ

    Altaylı'nın aşı olduktan sonra isyan ettiği tweet'lerini sildiği görüldü.

    Fatih Altaylı koronavirüs aşısı oldu #1

    Fatih Altaylı koronavirüs aşısı oldu #2

     

    Fatih Altaylı koronavirüs aşısı oldu #3

    ALTAYLI'NIN SİLDİĞİ TWEETLERİ

    Fatih Altaylı koronavirüs aşısı oldu #4

    Fatih Altaylı koronavirüs aşısı oldu #5

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