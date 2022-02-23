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    Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı arasındaki atışma devam ediyor

    Nagehan Alçı’nın Suriyeli sığınmacılar üzerinden kendisine verdiği yanıta köşesinden cevap veren Fatih altaylı, Alçı’ya bir göndermede daha bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 09:41
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    Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı arasındaki atışma devam ediyor

    Gazeteci Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı arasında geçtiğimiz gün 'sığınmacı' polemiği yaşanmıştı.

    Altaylı, göçmenlerin artık misafir değil, Türkiye'nin bir parçası haline geldiği fikrini savunan Nagehan Alçı'ya komşuluk göndermesinde bulunmuştu.

    SIĞINMACI TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

    Alçı ise köşe komşusunun bu yazısına cevap vererek, Altaylı'nın tuhaf işlerle uğraşmamasını istedi.

    Alçı, Altaylı'yı sığınmacı konusunda kendisine sataşmak yerine eğitim hakkı ellerinden alınan gençlerle ilgili konuşması gerektiğini belirtti.

    ATIŞMADA YENİ PERDE

    Bu atışmalanın ardından Fatih Altaylı, Nagehan Alçı'ya bir kez daha cevap verdi.

    Nagehan Alçı'nın pandeminin başından beri eğitimle ilgili çabalarına büyük saygı duyduğunu belirten Altaylı, göçmen meselesinin küçümsenecek bir konu olmadığını ifade etti.

    Altaylı, Alçı'nın göçmen meselesini önemsemesi için de, "Önemini anlamak için hayatına dokunması mı lazım." dedi.

    Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı arasındaki atışma devam ediyor #1

    Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı arasındaki atışma devam ediyor #2


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