Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na olay sözler! 'Yeteneksiz siyasetçilerin birincisisin' Gazeteci Fatih Altaylı'nın Kemal Kuluçdaroğlu hakkında sarfettiği sözler sosyal medyada gündeme oturdu. İşte o açıklama..

Geçtiğimiz haftalarda Habertürk kanalı ile yollarını ayıran Fatih Altaylı sosyal medya hesabından gündeme ilişkin paylaşımlarını sürdürüyor.

Gündemi yorumlayan gazeteci Fatih Altaylı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başında kalmasına tepki gösterdi.

Yaptığı açıklama ile sosyal medyanın gündemine oturan Fatih Altaylı'nın Kılıçdaroğlu için söylediği sözler dikkat çekti.

Fatih Altaylı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kılıçdaroğlu, sen kimsin ki gittiğinde bu parti bitsin. Sen Türkiye'nin vasat bürokratlarından biri, yeteneksiz siyasetçilerinin de birincisisin. Hiçbir yeteneğinin olmadığını her geçen gün kanıtlıyorsun."

Fatih Altaylı'nın bu sözleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.