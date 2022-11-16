Fatih Altaylı, diğer konuğuna konuşma fırsatı vermeyen HAYTAP Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat'a sert sözlerle tepki gösterince stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Türkiye'de son dönemde gündemde olan başıboş sokak köpeği sorunu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında masaya yatırıldı.

Altaylı programında, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat ve Güvenli Sokaklar Derneği Başkanı Murat Pınar'ı ağırladı.

Program esnasında Şenpolat, başıboş köpeklerin İstanbul'da daha çok Sarıyer, Silivri gibi daha dış ilçelerde ve otobanlarda görüldüğünü, bunun nedeninin ise merkez ilçelerde toplanıp küpelenen köpeklerin buralara bırakılması olduğunu söyledi.

Altaylı ise buna karşı sokak köpeklerinin Nişantaşı, Beyoğlu gibi merkez ilçelerde de çok görüldüğünü söyledi.

Şenpolat'ın üstelemesi üzerine ise stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Konuğunun söze girmesine kızan Altaylı, Şenpolat'ı azarladı.

Fatih Altaylı'dan konuğuna: Beni delirtmeyin lütfen VİDEO

"Burası size özel bir program değil"

Şenpolat'ın diğer konuğuna konuşma fırsatı vermediğini söyleyen Altaylı, "Ne olur ama burası size özel bir program değil. Beni delirtmeyin lütfen. Geldiniz car car konuşuyorsunuz. Bir konuk daha var Allah aşkına yani.

"Hayvanseverlikten sizin yüzünüzden soğuyacağım"

Burada bir iş yapmaya çalışıyoruz. Yani hakikaten hayvanseverlikten sizin yüzünüzden soğuyacağım. Bağıra bağıra konuşmayın, burada biz de eşek başı değiliz. Bağırarak bizi şey yapamayız." diye tepki gösterdi.

Altaylı'nın bu sert sözleri sonrasında Şenpolat özür diledi.