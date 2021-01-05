Fatih Bulut kimdir? Fatih Bulut kaç yaşında, nereli? Fatih Bulut şarkıları..

Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla üne kavuşan Fatih Bulut, Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı programına konuk olmasıyla yeniden merak konusu oldu. Peki Fatih Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sosyal medyada dolaşan ve ünlü oyuncu İrem Sak’ın paylaştığı ‘Uykular haram oldu. Çok Sevdim Yalan Oldu’ şarkısının sahibi Fatih Bulut, müzik dünyasının tanınan isimlerinden biri oldu.

Söz ve müziği kendisine ait olan şarkısıyla tanınan Fatih Bulut nereli? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının canlı yayın konuğu olan Fatih Bulut kimdir, kaç yaşındadır?

FATİH BULUT KİMDİR?

İlk olarak ünlü oyuncu İrem Sak’ın sosyal medya hesabından bir bölümünü paylaşmasının ardından on binlerce sosyal medya kullanıcının paylaştığı ve milyonların izlediği, ‘Uykular haram oldu. Çok Sevdim Yalan Da Oldu’ şarkısı, trendlerde dünya listesine girmeyi başardı.

Şarkıyı seslendiren Fatih Bulut’un kim olduğu, yaşı memleketi ise Google aramalarında en çok arananlar listesinde. Aslen Kayserili olduğu öğrenilen Fatih Bulut’un hayatına dair detaylar merak ediliyor.

İREM SAK SÖZ VERDİ

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın şarkısını paylaşmasının ardından meşhur olan Fatih Bulut, katıldığı canlı yayın programında 2. şarkısının klibinde oynaması için ünlü oyuncudan söz aldığını söyledi.

Eskiden çelik kapı, kaynak işi yaptığını söyleyen Bulut, ağabeyini kaybettikten sonra 10 kardeşine ve ailesine kendisinin baktığını anlattı.

Bulut son olarak 7 sene çocuk sahibi olmak için beklediklerini ve ardından 2 çocuğu olduğunu bildirdi.

ŞARKIYA KLİP ÇEKTİ

'Uykular Haram oldu. Çok Sevdim Yalan Oldu' ismindeki şarkısıyla birden meşhur olan Fatih Bulut, Kayseri’de düğün salonlarında şarkı söylüyordu.

İnternette bu şarkısı patlayınca da Bulut, Tarihî Yarımada'da Kapalıçarşı, Galata Köprüsü, Mısır Çarşı, Taksim ve birçok turistik bölgede çektiği video klibi internette paylaşıldı. Klipte hem Türk vatandaşlar ve turistlerin dans ettiği görüntüler de dikkat çekti.

256 MİLYONA ULAŞTI

Bulut'un klibi, Youtube'ta Türkiye'de en fazla izlenen, dünya listesinde de en çok izlenen videolar arasına girdi. Fatih Bulut'un Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı, 256 milyon izlenmeye ulaştı.

DÜĞÜN SALONLARININ EN SEVİLEN ŞARKISI

Kayseri'den düğün salonlarının en sevilen şarkısı, dünyanın en çok dinlenen 12'nci şarkısı olduğunu söyleyen Bulut'un bu başarısının ardından yapımcı Samsun Demir, müziğin böyle bir şey olduğunu, pop mu, rap mi tartışmaları yapılırken, birdenbire Kayseri'den bir şarkının Türkiye’nin en çok izlenen şarkısı olduğunu söyledi.

FATİH BULUT ŞARKILARI

- Çok Sevdim Yalan Oldu

- İçmeden Oy Oy

- 15 Kişiye Saldırdım

- Yırtıl

- Hayat Beni Vura Vura

- Bedelini Öde

- Baba Ocağı

- Ağlama Ne Olur

- Sivas Caddesi