Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektriğe neden zam yapıldığını açıkladı

Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektriğe neden zam yapıldığını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektriğe enerjide dışa bağımlı olduğumuz için dış piyasalardaki fiyatlara maruz kalınması nedeniyle zam yapıldığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk'te Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Açık ve Net programına konuk oldu.

DOĞALGAZ VE ELEKTRİĞE YAPILAN ZAMLAR SORULDU

Kübra Par, Bakan Dönmez'e herkesin merak ettiği doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların nedenini sordu.

"Enerjide dışa bağımlıyız" ifadeleriyle yanıt veren Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"DIŞ PİYASALARDAKİ FİYATLARA MARUZ KALIYORUZ, TÜRK EKONOMİSİYLE İLGİSİ YOK"

"Kendiniz üretmediğiniz sürece dış piyasalardaki fiyatlara maruz kalıyorsunuz, bu yüzden zam geliyor. Türk ekonomisiyle ilgisi yok. Zam yapılacak tarihler mevzuata göre planlanıyor."

Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektriğe neden zam yapıldığını açıkladı VİDEO

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"SEZON KURAK GEÇİYOR, BARAJLARDAKİ SU MİKTARI AZALINCA HİDROLİK ELEKTRİK SEVİYEMİZ DÜŞÜYOR"

Elektrik zammıyla ilgili ise Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğumuz sezon çok kurak geçiyor. Kuraklıkla ne ilgisi var diyeceksiniz, barajlarda su miktarı azalınca hidrolik elektrik seviyemiz düşüyor.

"MECBUREN AÇIĞI TERMİK SANTRALLERLE KAPATIYORUZ"

Hidrolikten elde ettiğimiz elektrik miktarı düşünce, bu açığı mecburen termik santrallerle kapatıyorsunuz. Termik santraller de doğalgaz gibi ithal."

Fatih Dönmez: Su miktarı azalınca hidrolik elektrik seviyemiz düşüyor VİDEO

ELEKTRİĞE YÜZDE 15, DOĞALGAZA YÜZDE 12 ZAM YAPILMIŞTI

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapılırken, doğalgaza da yüzde 12 zam gelmişti. Elektriğe ve doğalgaza yapılan son zamlar, vatandaşlar tarafından tepki toplamıştı.