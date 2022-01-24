Fatih Dönmez: İran'a borcumuz söz konusu değil

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran'dan yapılan gaz kesimiyle ilgili 'Türkiye'nin borcu var' iddialarına açıklık getirdi. Bakan Dönmez "İran'a borcumuz söz konusu değil" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programına konuk oldu.

Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Bakan Dönmez, İran'ın Türkiye'ye gaz akışını kesmesiyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Kübra Par, "BOTAŞ'ın borcu var, Türkiye İran'a borcunu ödemediği için İran bu kesintiyi yapıyor iddiası da dile geldi. Bu iddialar doğru mudur?" diye sordu.

"İRAN'A BORCUMUZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

İddiaların doğru olmadığını belirten Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle doğru değil. İran'a herhangi bir borcumuz söz konusu değil. Zaten karşı taraftan da böyle bir açıklama yapılmış değil. Diğer konuya gelirse, İran'daki iç talebin arttığı ve bundan dolayı böyle bir kesinti olduğuna dair. Bu duyumları biz de aldık ama resmi olarak bunu doğrulatma imkanımız yok. Biraz önce dediğim gibi İran da yoğun kış şartları içerisinde şuan ve kendi iç tüketimlerini bir şekilde planlamaları gerekiyor. Onları da belli bir yere kadar anlayışla karşılıyoruz ama sözleşmemizde yazan şartların yani basınç değeri ve sevkiyat miktarına ilişkin olarak da karşı tarafın yani tedarikçinin de bir takım yükümlülükleri var"

Fatih Dönmez: İran'a borcumuz yok VİDEO

