Fatih Dönmez: Karadeniz'deki doğalgaz 2023'te kullanılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz gazı 2023'te evlerde kullanılabilir olacak. En yüksek üretim 2026'da. 20 yıl boyunca evlere giden gaz, Karadeniz gazı olacak." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgazla ilgili açıklamalarda bulunan Dönmez, yeni keşfin konutlarda ne zaman kullanılacağını da açıkladı.

"20 YIL BOYUNCA EVLERE GİDEN GAZ, KARADENİZ GAZI OLACAK"

"Biz belki de dünya tarihinin en hızlı üretime hazırlık projesini yürütüyoruz." diyen Bakan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"2023 ilk çeyreğinde hedefimiz gazı getireceğiz. Saha büyük bir saha. İlk üretime 2023'te geçeceğiz. Çalışmalarımız bir taraftan devam edecek. Karadeniz'deki gaz 2023'te kullanılabilir hale gelecek. En yüksek üretim 2026'da. 20 yıl boyunca evlere giden gaz, Karadeniz gazı olacak.





"ORDU AÇIKLARINDA SİSMİK ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR"

2100 metreden aşağıda bir 2000 metre daha iniyoruz. Derin deniz işlemleri sonuç olarak bunlar. Şu anda borularımız imal ediliyor. Belirli bir safhaya geldi. Bizim maliyetleri kontrol edemediğimiz bir durumdan bahsettik. Petrolde, benzinde ve elektrikte örnekler verdim. Gemilerimizi filomuza dahil ettiğimiz için operasyonel faaliyetleri minimalize ettik.

Günün sonunda hem devletimiz kazanmış olacak, hem de milletimiz kazanmış olacak. Toplam tüketimimizin de %30'una tekabül edecek. Hanehalkı dediğimiz gruba çok daha ekonomik olarak doğal gaz vermiş olacağız. Devam eden çalışmalarımız var. Kastamonu taraflarında sismik tarama yapıldı. Ordu açıklarında sismik çalışma devam ediyor.

"KARADENİZ'İ BİR YERDE KARIŞ KARIŞ TARIYORUZ"

Karadeniz'i bir yerde karış karış tarıyoruz. 2007'li yıllarda 2 tane sondaj açılmıştı biliyorsunuz. O çalışmalarda bir netice alınamamıştı. Sakarya Gaz Sahası'nda bu bölgenin yapısal özelliklerini değerlendirdiğimiz için tekrardan girmek istedik. Karadeniz'e bu gözle bir kez daha bakmamız lazım."







