Fatih Er, TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi

TRT'den yapılan açıklamaya göre Fatih Er, TRT Uluslararası Yayınlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Gazeteci Fatih Er'in, TRT Genel Müdür Yardımcılığına atandığı kanal tarafından açıklandı.

Kanaldan yapılan yapılan açıklamaya göre Er, TRT'nin Uluslararası Yayınlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütecek.

FATİH ER'İN MESLEKİ HAYATI

Kanal 7 haber merkezinde 1998'de profesyonel olarak gazeteciliğe adım atan Fatih Er, medya eğitimi için gittiği Avustralya'da farklı medya kuruluşlarında çalıştı.

Türkiye'ye döndükten sonra Doğan Medya grubu Star Haber'de dış haberler prodüktörlüğü ve sunuculuk görevlerini üstlendi.

TRT KUDÜS MUHABİRLİĞİ

TV Net ve Kanal 24'ün kurucu ekibinde dış haberler editörü ve sunucu olarak yer alan Fatih Er, 2009-2012 yılları arasında TRT'nin Kudüs muhabirliği görevini yürüttü.

Fatih Er'in, Arap Baharı sürecinde Mısır, Tunus ve Libya'da imza attığı haberler hem Türkiye'de hem dünyada önde gelen basın yayın kuruluşlarında yayınlandı.

TELEVİZYON HABERCİLİĞİ DERSLERİ

Daha sonra Aljazeera Türk ekibine dahil olan Fatih Er, 2013-2014 yıllarında A Haber'de editör-sunucu ve kıdemli-muhabir olarak görev yaptı ve aynı dönem Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Televizyon Haberciliği dersleri verdi.

TRT İNGİLTERE TEMSİLCİLİĞİ

Türkiye'nin Uluslararası yayın yapan ilk televizyon kanalı TRT World'un kurucularından olan Fatih Er, 2014-2016 yılları arasında haber müdürlüğü ve 2017-2019 yılları arasında genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. Er, son olarak TRT İngiltere temsilciliğini yürüttü.