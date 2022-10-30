Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak’ın performansı mest etti

Şebnem ve Fatih Kısaparmak'ın 17 yaşındaki oğulları Kaan Kısaparmak, sesi ve yorumuyla kendisine hayran bıraktı. “Şarkılar Bizi Söyler” programına katılan Kaan, büyük beğeni topladı.

Şarkıcılar Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler” programının bu haftaki konukları Türk halk müziği sanatçısı Fatih Kısaparmak ve eşi Şebnem Kısaparmak oldu.

Eğlenceli geçen programda bir de sürpriz yaşandı.

Dinleyenler mest oldu

Kısaparmak çiftinin oğulları Kaan, mikrofonu eline aldı, “Eğilmem” parçasını söyledi.

17 yaşındaki Kaan Kısaparmak’ın performansı, geceye damga vurdu.

Dinleyenleri mest eden bu anlar, sosyal medyada da beğeni topladı.

Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak sesiyle hayran bıraktı VİDEO