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    Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak’ın performansı mest etti

    Şebnem ve Fatih Kısaparmak'ın 17 yaşındaki oğulları Kaan Kısaparmak, sesi ve yorumuyla kendisine hayran bıraktı. “Şarkılar Bizi Söyler” programına katılan Kaan, büyük beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2022 - 16:28
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    Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak’ın performansı mest etti

    Şarkıcılar Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren müzik programı “Şarkılar Bizi Söyler” programının bu haftaki konukları Türk halk müziği sanatçısı Fatih Kısaparmak ve eşi Şebnem Kısaparmak oldu.

    Eğlenceli geçen programda bir de sürpriz yaşandı.

    Dinleyenler mest oldu

    Kısaparmak çiftinin oğulları Kaan, mikrofonu eline aldı, “Eğilmem” parçasını söyledi.

    17 yaşındaki Kaan Kısaparmak’ın performansı, geceye damga vurdu.

    Dinleyenleri mest eden bu anlar, sosyal medyada da beğeni topladı.

    Fatih Kısaparmak'ın oğlu Kaan Kısaparmak sesiyle hayran bıraktı VİDEO

    Fatih Kısaparmak ın oğlu Kaan Kısaparmak’ın performansı mest etti #1

    Fatih Kısaparmak ın oğlu Kaan Kısaparmak’ın performansı mest etti #2

    Fatih Kısaparmak ın oğlu Kaan Kısaparmak’ın performansı mest etti #3

    Fatih Kısaparmak ın oğlu Kaan Kısaparmak’ın performansı mest etti #4


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