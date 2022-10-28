"Türkiye Yüzyılı" programına katılan Fatih Portakal, "Gelmek benim için önemliydi" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu kamuoyuyla paylaştı..

Programa ise her kesimden çok sayıda gazeteci davet edildi..

Gazeteci Adem Metan, program öncesi Fatih Portakal ile yaptığı röportajı Youtube kanalında yayınladı.

Davet edildikten sonra yaptığı açıklamalarında katılmayı çok istediğini belirten Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü.

Metan'ın uzun yıllar sonra AK Parti'nin mitingine katılmasını hatırlatmasının üzerine Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"Gelmek istedim, benim için önemliydi"

"Gelmek istedim, benim için önemliydi. Gözlemlemek istedim. Ekrandan izlenebilir ama bu ambiyansı yaşamak önemli. Şimdi bunlar çağırdı, öteki ittifak da çağırır. İşim olmazsa gelirim onlara da. Yani bu güzel bir şey, çağrılmak güzel bir şey ama burada önemli olan tabii niyet meselesi. Onu da çok fazla sorgulamayacaksın"

Fatih Portakal: AK Parti'nin etkinliğine gelmek istedim VİDEO



"Erdoğan bizde seviliyor gerçekten"

Fatih Portakal, Adem Metan'ın "Buradaki ambiyansı nasıl görüyorsun?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Bir lidere bu kadar sevgi gösterilmesi normal midir demokrasilerde bilmiyorum. Bence bunu vatandaşa sormak lazım ama bizde seviliyor gerçekten. Hala devrim ve hareket içerisinde olan bir AK Parti var. Tebrik etmek gerekiyor gerçekten.

Ben anketlerin günümüzde 8-10 yıl öncesine göre daha güvenilir olduğunu düşünüyorum"