Fatih Portakal: Artık gazetecilik yapmayacağım

FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın, yorulduğunu söylerek istifa ettiği ve gazetecilik yapmayacağı iddia edildi.

FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın, haber koordinatörü Doğan Şentürk'ün ikna çabalarına rağmen istifasında kararlı olduğunu söyleyip ayrıldığı öğrenildi.

"ARTIK YORULDUM"

Medya Radar’ın haberine göre, Fatih Portakal'ın istifa sebebi olarak ‘yorulmasını’ gösterdiği, Doğan Şentürk’e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dediği belirtildi.

ANA HABER BÜLTENİNDE VEDA EDECEK

Fatih Portakal’ın istifasını hafta içinde FOX TV resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyuracak. Fatih Portakal da vedasını ana haber bülteninde yapacak.

YERİNE GEÇECEK İSİM HAZIR

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de yaşanan gelişmeyi doğrulayarak, FOX TV’nin bu kararın ardından yeni bir isim için harekete geçtiğini ve bir isimle anlaşma da sağlandığı bildirdi. Bu hafta ortasına kadar yeni ismin de açıklanacağı belirtti.