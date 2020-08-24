Fatih Portakal, basın sigortasıyla emekli olmuştu

FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, basın sigortasından yararlanarak 51 yaşında emekliliğe hak kazanmıştı.

Basın sigortasından yararlanan gazeteciler, normal vatandaşlara göre daha erken emekli olma şansı buluyor.

Fatih Portakal da bu isimlerden biri olarak 51 yaşında emekli olmuştu.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında basın sigortasından yararlanarak emekli olduğunu duyuran Fatih Portakal, o günlerde istifasının da sinyallerini veriyordu.

Fatih Portakal, 30 Ocak 2019'da basın sigortasından yararlanarak emekli olduğunu ve koltuğu bırakma zamanının geldiğini ifade etmişti.

"KOLTUĞU BIRAKMANIN ZAMANI GELMİŞ.."

Fatih Portakal, "E artık koltuğu bırakmanın zamanı gelmiş anlaşılan. Gelmesini bildiğin gibi gitmesini bilmek de önemli. Tekaütlüğüm hayırlı olsun..." demişti.