Fatih Portakal FOX TV'den istifa etti iddiası

FOX TV'de izleyicilerin karşısına çıkan Fatih Portakal'ın istifa ettiği iddiası gündemde. Fatih Portakal'ın ücret pazarlığında elini güçlendirmek için haberleri yaptırdığı da konuşuluyor.

FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal, yıllardır reytinglerde birinci sıradaki yerini kimseye kaptırmadı.

Neredeyse milli maç seviyesinde reyting oranlarına ulaşarak büyük başarılar elde eden Fatih Portakal'ın yeni sezon öncesinde yönetime istifasını sunduğu iddiasıyla gündeme geldi.

Fatih Portakal'ın İzmir'de yaşayan ailesiyle daha fazla vakit geçirmek için bu kararı aldığı söyleniyor.

Ancak Fatih Portakal'ın istifa süreciyle ilgili ortada farklı iddialar var.

ÜCRET PAZARLIĞI VE REKLAM ÇALIŞMASI MI

Kulislerde; Fatih Portakal'ın FOX TV ile yaptığı ücret pazarlığında elini güçlendirmek için medyadaki arkadaşlarına bu haberleri yaptırdığı konuşuluyor.

Haberlerin, eylül ayında başlayacak yeni sezon için bir reklam çalışması olabileceği de gündemde.

Bu iddiaları güçlendiren durum ise Fatih Portakal'ın hiçbir açıklama yapmayarak sessizliğe bürünmesi oldu.

Öte yandan, Fatih Portakal ile ilgili akıllara RTÜK'ün kararı geldi.

RTÜK YAYIN LİSANSINI İPTAL EDEBİLİR

RTÜK, Fatih Portakal'ın yaptığı yorumlarla ilgili FOX TV'ye kestiği cezada aynı ihlallerin yaşanması durumunda lisansın iptal edilebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8/1/b maddesinde yer alan “Yayın hizmetleri, …Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.” hükmü kapsamında FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezasına karar vermişti.

RTÜK Kanunu'na göre, FOX TV'nin aynı ihlali tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verilebiliyor.