Fatih Portakal hakkındaki iddialara yanıt verdi

FOX ile yollarını ayıran Fatih Portakal, korkup kaçtı diyenlere cevap verdi. Portakal, artık doygunluk yaşadığını dile getirdi.

Fatih Portakal'ın FOX TV'den ayrılmasına ilişkin zaman zaman farklı iddialar ortaya atılıyordu.

Portakal'ın korkup kaçtığını söyleyenler de, siyasete atılacağını söyleyenler de oldu.

Son günlerde Fatih Portakal'ın 10 milyon dolar karşısında ekrandan çekildiğine dair iddialar da ortaya atıldı.

Portakal, hakkında söylenenlere bizzat yanıt verdi.

TÜKENMİŞLİK DEĞİL YORGUNLUK VARDI

Tükenmişlik sendromu yaşadığına ilişkin iddialar hakkında konuşan Portakal, "FOX'a gerekçe olarak bunu sunduğum, 'Artık ben tükendim, artık yapamıyorum ve ben gitmek istiyorum' dedim. 53 yaşında enerjisi hala olan bir insanım. Şunu söyleyebilirim bir doygunluk vardı. Şöyle bir doygunluk vardı. Reytingleriniz güzel geliyor, siz mutlusunuz, ekibiniz mutlu, müdür pozisyonunda olan kişi mutlu, kanal yönetimi mutlu. Herkes mutlu, sıkıntının olmadığı bir ortamda siz yol alıyorsunuz ama bir doygunluk noktasına ulaşmışsınız. Neden? Çünkü sizi rahatsız eden veya size rakip olabilecek bir kanal yok. Bir haber bülteni de yok. O yüzden bu bir tükenmişlik değil ama doygunluk vardı." dedi.

KORKUP KAÇTI, TUTARLI BİR SENARYO DEĞİL

Portakal, "Şirkette, haber müdürlüğümü yapan arkadaşlarımın, haber genel yayın yönetmenimin veya genel müdürümün bir endişesi yok muydu? Onların da endişesi vardı. Çünkü korkusuz bir insan yoktur ama "Korkup kaçtı" çok da tutarlı bir senaryo değil. Çünkü ben Türkiye'nin en sert dönemlerinde de haber sundum. Yani korkup kaçma gibi bir düşüncem olmadı." ifadelerini kullandı.

10 MİLYON DOLAR İDDİASI

Portakal, "İktidar partisi bana 10 milyon dolar teklif etmiş ve ben de böyle ayrılmayı kabul etmişim. Bu benim duyduğum enteresan senaryolardan biriydi." dedi.