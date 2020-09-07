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    Fatih Portakal son kez haber bültenine çıkacak

    Fatih Portakal son kez haber bültenine çıkacak

    FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, son kez canlı yayına çıkarak emeklilik kararını neden verdiğini anlatacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 03:18
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    FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, yaklaşık 2 hafta önce gazeteciliği bırkarak emekli olacağını söylemişti.

    FATİH PORTAKAL, SON KEZ EKRAN KARŞISINDA

    FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Portakal’ın bugün son kez FOX TV ekranlarında olacağını belirterek şunları söyledi:

    "Türkiye yarın çok şık bir bayrak değişimi izleyecek.Ben, yayın yönetmeni olarak zamansız, gereksiz buluyorum"

    Fatih Portakal son kez haber bültenine çıkacak #1

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