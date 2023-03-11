Fatih Portakal, Sözcü TV ile ekranlara dönüyor Gazeteci Fatih Portakal 20 Mart akşamı Sözcü TV anahaber bülteni ile tekrar izleyicinin karşısına çıkacağını duyurdu.

FOX TV'den ayrılması ile sevenlerini şoke eden Fatih Portakal ekranlara dönüyor.

2020'de ağustos ayında ani bir kararla ana haberi bırakan Portakal Twitter hesabından bir video paylaşarak yeniden ekranlara döneceğini duyurdu.

Portakal, geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Sözcü TV ile anlaştığını açıkladı.

"20 Mart'ta karşınızdayım"

Ünlü gazeteci 20 Mart'ta göreve başlayacağını belirten bir video paylaştı.

Portakal videoda, "Bir de benden duyun istedim. Evet Sözcü TV ile anlaştık. 20 Mart'ta akşamı ana haberde sizlerle birlikte olacağız. Güzel olacak diye düşünüyorum. Yine her zamanki biltenimizi yapacağız.

Türkiye'nin haberlerini paylaşacağız. En önemlisi de konuşacağız. Güzel de bir yol olacak diye düşünüyorum. O zaman sizlere diyorum ki 20 Mart akşamı kimselere randevu vermeyin. Sözcü TV ana haberde birlikte olalım." dedi.

"YouTube yayınlarına devam"

Portakal paylaşımına, "Her başlangıcın öncesinde biten bir hikaye vardır, demiş birisi. Umarım güzel oacak ne dersiniz? YouTube yayınlarına da devam merak etmeyin." notunu ekledi.