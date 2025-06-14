Fatih Portakal, Sözcü TV'den ayrıldı

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Televizyon sektöründe dikkat çeken ayrılık!

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Sözcü TV’de sunuculuk yapan Fatih Portakal, dün akşam son kez canlı yayına çıktı.

SON KEZ YAYINA ÇIKTI

Sunucu, akşam saatlerinde sürpriz bir kararla kanaldan ayrıldığını duyurdu.

Portakal ayrılığını, sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.

SÖZCÜ TV İLE YOLLARINI AYIRDI

Ofiste meslektaşlarıyla çekilmiş bir fotoğraf yayınlayan Portakal, paylaşımına şu notları düştü:

"Yine noktayı koyma zamanı. İyi başladım iyi bitirdim. Sözcü Televizyonu’nda son ana haberi yapıp yine emekliliğe geçtim. Güzel geçen bir 2,5 yıldı. Mesleğe nokta mı yoksa virgül mü, zaman gösterecek. Ama şu anda kendime zaman ayırmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Anın değerini vermem gerekiyor. Bekle beni yeni yaşam."

TATİL MODUNA GEÇTİ

Ekranlarda hükümete yönelik birçok olumsuz eleştiri ve “millet aç” gibi sert söylemler kullanan Portakal’ın, aynı zamanda milyonlarca lira kazandığı ve lüks bir yaşam tarzı sürdürdüğü biliniyor.

Portakal'ın sözleri ile çelişen bu lüks hayatı, zaman zaman tartışma konusu olmuştu.

Şimdi ise tatil moduna geçtiğini duyuran Portakal’, “Kendime yeni zamanlar açıyorum” açıklamasında bulundu.

Portakal'ın, her tatil döneminde boy boy poz verdiği lüks yatı ile denizlere açılması bekleniyor.