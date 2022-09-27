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    Fatih Portakal yayın hayatına sosyal medyadan devam edecek

    Fox TV'den ayrıldıktan sonra yayın hayatına ara veren Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yeni yayın tarihi hakkında bilgi verdi.
    • 27.09.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 13:52
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    Fatih Portakal yayın hayatına sosyal medyadan devam edecek

    Fox TV ile 2010 yılında başlayan birlikteğini 2020 yılında sonlandıran TV sunucusu Fatih Portakal, yeni yayın portalı hakkında bilgi verdi.

    Sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Fatih Portakal, Fox TV'den ayrıldıktan sonra Ege'deki evine yerleşti.

    Yaptığı açıklamada ekranlara döneceğini duyuran Portakal, geleneksel medyadan gelen teklifleri geri çevirdiğini ifade etti.

    "Aynı zamanda benden başka insanlar da olacak"

    'Fatih Portakal TV' üzerinden içerik üreteceğini söyleyen Portakal, "3 Ekim Pazartesi'den itibaren 11.30’da hafta içi her gün 'Sözün Özüyle' sizlerin karşısında olacağım. Türkiye'yi ve dünyayı sizlerle anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağım. Daha özgür bir ortamda paylaşımlar yapacağız. Aynı zamanda benden başka insanlar da olacak ve içerik üretecekler." ifadelerini kullandı.


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