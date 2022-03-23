Fatih Portakal'dan Halk TV'den ayrılanlar isimlere destek

Fatih Portakal, Halk TV'den ayrılan Emin Çapa ve Özlem Gürses'e destek vererek, "Bence iyi yapmışlar" dedi.

Halk TV'de geçtiğimiz günlerde birçok ayrılık yaşandı.

TV yönetimi, kanalda program yapan ve aynı zamanda YouTube kanalı sahibi olan programcılarından kanallarını TV bünyesine taşımalarını ve gelirlerinin yarısını da TV'ye vermelerini istedi.

EMİN ÇAPA VE ÖZLEM GÜRSES İLE AYRILIK

Bu isteği 'dayatma' olarak niteleyen Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollar ayrıldı.

Medyada geniş yer bulan bu gelişme hem TV'de hem de YouTube'da yayın yapan birçok isim tarafından değerlendirildi.

Konu hakkında bir değerlendirme de şu sıralar YouTube yayınları yapan, FOX TV'nin eski ana haber sunucusu Fatih Portakal oldu.

"AYRILANLAR BENCE İYİ YAPMIŞ"

Portakal, Çapa ve Gürses'e destek çıktı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Portakal, "Ben de bu mantığı anlamıyorum: sadece bana çalış! İyi de bireysel youtube yayınlarının bir kanala ne zararı olabilir ki? Bir de paralel yayın demişler. Korsan yani.. Böylesi bir durum farkında değiller güç yaratır. Ayrılanlar bence iyi yapmış." dedi.