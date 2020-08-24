Fatih Portakal'ın adı Sözcü ile anılmaya başladı

FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'ın Sözcü gazetesinin televizyonunun kuruluşunda yer alacağı kulislerde konuşuluyor.

Fatih Portakal, FOX TV'deki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

10 yıldır çalıştığı FOX TV'den istifa ettiğini Twitter hesabından duyuran Fatih Portakal, içsel devrime ihtiyacının olduğunu söyledi. FOX TV, Fatih Portakal'ın yerine geçecek isim için çalışmalara hızla başladı.

YENİ İŞİ

Medya gündemine bomba gibi düşen gelişmelerin ardından Fatih Portakal'ın yeni görüşmeleri de deşifre oldu.

Kuruluş aşamasında olan SÖZCÜ TV'de Fatih Portakal'ın da büyük rol oynayacağı öğrenildi.