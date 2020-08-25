Fatih Portakal'ın FOX TV'den istifa etme nedeni belli oldu

Muhalif olarak yaşamak istemediğini belirten Fatih Portakal, yolda araçlardan kendisine küfür edenlerin olduğunu artık bunları kaldıramadığını söyleyerek FOX TV'deki görevinden istifa etti.

FOX TV'de 10 yıldır habercilik serüvenini sürdüren Fatih Portakal, son yıllarda büyük başarı sağladı.

Reyting sıralamalarında birinci sırayı kimseye kaptırmayan Fatih Portakal, haberleri sunarken muhalefete övgüler dizmeyi de ihmal etmiyordu.

FOX TV eylül ayında başlayacak yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken Fatih Portakal'ın istifa kararı almasıyla sarsıldı.

Fatih Portakal, 10 yıldır çalıştığı FOX TV'den istifa etti. Portakal'ın yerine gelen isim ise Selçuk Tepeli oldu.

Medya dünyası, Fatih Portakal'ın istifa gerekçesini merak ediyordu. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, edindiği bilgileri köşesine taşıdı.

MUHALEFETİN SESİ GİBİ GÖRÜLÜYORUM

Altaylı'nın yazısına göre; Fatih Portakal, FOX TV'ye istifa gerekçesi olarak şunları söyledi: "Yoruldum. Üzerimde arzu etmediğim bir yük var. Muhalefetin sesi gibi görülüyorum. Artık muhalif olarak yaşamak, muhalif gibi yaşamak istemiyorum.

YOLA ÇIKTIĞIMDA YANDAKİ ARAÇLARDAN BANA KÜFREDİYORLAR

Evim drone’la izleniyor. Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar. Kaldıramıyorum. Kendime uygun gördüğüm hayat bu değildi. Ağır geliyor."

İÇSEL DEVRİME İHTİYACIM VARDI..

Fatih Portakal, FOX TV'den istifa ettikten sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"10 yıldır gurur duyarak çalışıp, birlikte keyifle yol aldığım @foxhaber’den kendi tercihimle ayrılmaya karar verdim. Sadece, 'Ne yapmak istiyorum?' sorusunun cevabını aradım. İçsel devrime ihtiyacım vardı. Kariyer, tanınmışlık, kazanç vazgeçilebilecek şeylerdi.

Başta sağlık, dinginlik, huzur ve aile ise insanın yaşam nedeni. Kararı bu kadar net verdim. Bu yıl ve belki sonrasında toprağın sakin ritminde yaşayıp ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim. Tabiatla olabildiğince bütünleşip kıymetini bilerek yaşam süreceğim. Kalın sağlıkla."

FOX TV'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

FOX TV ise Fatih Portakal'ın istifa ettiğini şöyle duyurmuştu;

"Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz.

İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberler takdirle izlenmiştir.

Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz."





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