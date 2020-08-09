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    Fatih Portakal'ın tekne keyfi

    Fatih Portakal'ın tekne keyfi

    Yaz boyunca neredeyse hiç karaya basmayan Fatih Portakal, teknesiyle koy koy gezip balık avcılığı yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2020 - 12:58
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    Fatih Portakal'ın tekne keyfi

    FOX Ana Haber spikeri Fatih Portakal, sezonun sona ermesiyle birlikte soluğu denizlerde aldı.

    Teknesiyle açılan Portakal, misafirlerini teknesinde ağırlayıp koy koy gezdi.

    Zaman zaman balık avcılığı da yapan Portakal, çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

    SAKALLAR UZADI

    Ekranda olduğu dönemde her gün sakallarını kesmek zorunda olan Fatih Portakal'ın son günlerde sakallarını uzattığı da dikkatlerden kaçmadı.

    Fatih Portakal'ın tekne keyfi ViDEO

    Fatih Portakal ın tekne keyfi #1

    Fatih Portakal ın tekne keyfi #2

    Fatih Portakal ın tekne keyfi #3

    Fatih Portakal ın tekne keyfi #4

    Fatih Portakal ın tekne keyfi #5

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