Fatih Terim, Urfalı genç sporcu ile telefonda görüştü

Adem Metan, gittiği Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Fatih Terim hayranı genç bir sporcu ile karşılaştı. Hemen telefona sarılan Metan, genç sporcuyu Fatih Terim ile görüştürdü.

Gazeteci Adem Metan, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine gitti, gençlerle bir araya geldi.

Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Fatih Terim hayranlığını anlata anlata bitiremedi

Sporcu genç bir kız, Türkiye’nin en başarılı teknik direktörü Fatih Terim’in hayranı olduğunu söyledi.

“Fatih Terim ile yüz yüze gelmeyi çok istiyorum” diyen genç kız, Terim’e olan sevgisinin nasıl başladığını anlattı.

“Galatasaray’dan ayrıldığında oturup ağlamıştım”

Konuşurken yüzünde tebessüm eksik olmayan genç kız, “Benim spora başlamama vesile oldu. Gaziantep’te beden eğitimi öğretmeni olan dayım, Fatih Terim hayranıydı. Onun sayesinde aşırı şekilde Fatih Terim’ci oldum. Çocukluğumdan beri çok büyük bir Fatih Terim aşkı büyüdü bende. Hatta bu yıl Galatasaray’dan ayrıldığında oturup ağlamıştım.” dedi.

Fatih Terim, Urfalı genç hayranı ile telefonda görüştü VİDEO

Fatih Hoca ile telefonda görüştü

Aradan geçen 2 dakikanın ardından Adem Metan, Fatih Terim’i cep telefonundan aradı.

“Bir genç kardeşimiz var. Böyle bir Fatih Terim hayranı bugüne kadar görmedim” dedi ve genç kıza telefonu uzattı.

"Suruç’a mutluluk verdiniz"

“İnanamıyorum sizinle konuştuğuma” diyen ve heyecanlanan genç sporcuya Fatih Terim, öncelikle teşekkür etti.

Terim, “Sana ve tüm ailene sevgiler gönderiyorum. Ben de çok memnun oldum tanıştığıma. Gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.

Görüşme alkışlarla sona ererken, Metan bu anları sosyal medya hesabından “Bir tebessüme, ömür boyunca hatırlanacak bir ana vesile olmak… Suruç’a mutluluk verdiniz. Teşekkürler Fatih Terim” notuyla yayınladı.