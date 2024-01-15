Fatih Terim'den Sumudica'ya telefon! "Antibiyotikten bile faydalıydı" Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, Fatih Terim'in kendisini aradığını ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı...

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica maçtan önce yaptığı Fatih Terim açıklaması ile gündeme geldi.

Maç öncesinde beIN SPORTS'a konuşan Marius Sumudica, Fatih Terim'in kendisini aradığını söyledi.

Fatih Terim geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 5 gün hastanede yatan Sumudica'yı telefonla aradı.

Marius Sumudica yaptığı açıklamada, "Daha henüz tam iyileşemedim. Büyük bir efor sarf ettim. 5 gün hastanede kaldım. Önemli olan takımın yanında olmamdı. Ben geldiğimde sıfır puandaydı bu takım, şu an 21 puanı var. Mücadelemiz devam edecek. Ligde kalacağız. Türkiye'nin 9 şehidi var. Başsağlığı diliyorum. Ben de bu olaylara çok üzülüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Zorlu bir maç olacak. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. En iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz." dedi.

Fatih Terim'den telefon

Fatih Terim'in kendisini aradığını söyleyen Sumudica, "Fenerbahçe büyük bir camia, 50 puanları var. Topa sahip olmak, futbol oynamak kolay oluyor. Bizim için çok farklı. Biz sıfır puanla geldik, ne olursa olsun puan almak zorundayız. Fatih Terim'e de çok teşekkürler. Ben hastanedeyken beni aradı. Ülkenin bana ihtiyacı olduğunu, en iyilerden biri olduğumu söyledi. Fatih Terim'in beni araması antibiyotikten bile faydalıydı." ifadelerini kullandı.