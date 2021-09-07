Fatih Terim'e en büyük hediye büyük kızından geldi! Merve Terim meğer..

Geçtiğimiz gün doğum gününü kutlayan Fatih Terim, kızı Merve Terim Çetin'in hamilelik haberiyle sevindi. Bir oğlu olan Merve Terim, ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

Buse ve Merve adında iki kızı ve 3 tane torunu olan Fatih Terim, yeniden dede olmaya hazırlanıyor.

Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, anne olacağının müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yaman adında bir oğlu olan ve 6,5 aylık hamileyken oğlunu dünyaya getiren Terim yaptığı açıklamada, "Korkularım gerçek, endişelerim yoğun." ifadelerini kullandı.

Terim, 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin oğulları Yaman ise 2014'te dünyaya gelmişti.

"BU HAYATTA EN ÇOK ANNE OLMAYI SEVDİM.."

Hamilelik haberini Instagram'dan paylaşarak duyuran Terim, "Biz aslında bu fotoğrafta 4 kişiyiz, bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa bile, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim ve bu yüzden yolum zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım..." dedi.

"YAMAN BENİ BÜYÜTTÜ"

"Anne olmak demek, birlikte büyümektir." ifadelerini kullanan Merve Terim Çetin, "Hatta derler ya; 'Kimi zaman çocuk, anneyi büyütür, geliştirir.' Bizim aynen böyle oldu, Yaman beni büyüttü, geliştirdi ve cesaretlendirdi. Kişiliğinizi ve önceliklerinizi değiştiren bir olgu, annelik...

Düşündüğünüzde kendinden bir insan çıkarmak hiçbir anlamda kolay değil, fiziksel değişikliklerin yanında, ruhsal değişimlerde sırtınızda ve bu yük biz prematüre annelerin tahmin ettiğinizden fazla...

Ama bütün bu zor süreçlerin yanında, bu güzelliği tekrar yaşayabilmek, Yaman'ın biz gittikten sonra yalnız kalmayacak olduğunu bilmek tüm zorlukları kolaylaştırıyor. Bunun için binlerce kez şükrediyorum." şeklinde konuştu.

RİSKLİ BİR HAMİLELİK SÜRECİ

Hamilelik sürecindeki risklerinin farkında olduğunu dile getiren Terim, "Korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama her şeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum." dedi.