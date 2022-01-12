Fatih Terim'in kızı Buse Terim değişimi ile büyüledi! Burun, giden 25 kilo, kaşlar ve daha neler neler...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim değişimi ile büyüledi! Burun, giden 25 kilo, kaşlar ve daha neler neler...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, anne olduktan sonra aldığı kiloları vermek için sıkı bir diyet yaptı ve tam 25 kilo verdi. Bambaşka bir görünüme kavuşan Terim, eski haliyle herkesi şaşırtıyor.

Galatasaray'la yollarını ayıran Fatih Terim'e başta ailesi olmak üzere birçok taraftar destek verdi ve evinin önüne kadar gitti.

Terime'e destek veren kızlarından Buse Terim, babasını bir an bile yalnız bırakmadı ve soluğu baba evinde aldı.

Buse Terim yaptığı paylaşımlarla gündem olurken, eski halleri ve 25 kilo verme süreci gündeme getirildi.

Volkan Bahçekapılı ile evli olan, Nil ve Naz adında iki kızı olan Terim, bir dönem kiloları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Anne olmadan önceki ve anne olduktan sonraki halleri yeniden gündem olan Buse Terim, adeta bambaşka biri olmuş.

Instagram'da bir milyondan fazla takipçisi olan ve her anını paylaşan Buse Terim, eski kareleri ile herkesi şaşırttı.

BUSE TERİM'İN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Aralıklı oruç sayesinde 25 kilo veren Buse Teri, bambaşka bir görünüme kavuştu. Her gün spor yapan ve iki öğün beslendiğini belirten Terim, son hali ile göz dolduruyor.

Protein ağırlık beslenen Buse Terim, bu süreci zaman zaman takipçileri ile paylaşıyor.

Terim'in evlenmeden önceki karelerinde ise kaş, burun ve ipek kirpik gibi değişimleri göze battı.

BABASININ YANINA TAŞINIYOR

Eşi Volkan Bahçekapılı ile Etiler'den Tarabya'ya taşınacak olan Buse Terim, bu kararı kızları Nil ve Naz'ın isteği üzerine aldı.

Nil ve Naz’ın her gün dedelerini görebilmeleri için bu kararı alan Bahçekapılı çifti, şimdilerde evin dekorasyonu için çalışmaya başladı.