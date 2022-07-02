Fatih Ürek'ten korkutan kaza! 'Ne olduğunu anlamadım'

Fatih Ürek'ten korkutan kaza! 'Ne olduğunu anlamadım'

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Fatih Ürek, trafik kazası geçirdi.Sağlık durumu merak edilen Ürek, kazanın detaylarını anlattı.

56 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine damga vuruyor.

Uzun süredir görme bozukluğu yaşayan Fatih Ürek, geçen ay ameliyat olmuştu.

Ünlü şarkıcı, "Uzun süredir gözlerimle ilgili problemim vardı. Neredeyse kördüm diyebilirim. Sağ gözümden ameliyat oldum. Harika geçen bir akıllı mercek operasyonu oldu" açıklamasını yapmıştı.

Havaların ısınmasıyla soluğu Bodrum'da alan Fatih Ürek, tatil sezonunu açtı.

Ürek, önceki gece Gölköy mevkiinde trafik kazası geçirdi.

Kazayı yara almadan atlatan ünlü şarkıcı, basın mensuplarına olayı anlattı.

Fatih Ürek, ''Birden arkadan aracıma çarptılar. Ne olduğunu ben de anlamadım. Korktum açıkçası. Şirketin arabası kendi arabam değil, maddi hasar oluştu gördüğünüz gibi.

Çok şükür bende endişe uyandıracak bir durum yok. Uzun süredir araba kullanmıyordum, bugünlük acil kullanmam gerekti. Başıma bu durum geldi'' dedi.

Evine taksiyle döndü

Basın mensuplarının geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederek karşılık veren Ürek, taksi ile evinin yolunu tuttu.

Şarkıcının hasar gören arabası daha sonra çekici ile kaza yerinden alınarak otoparka çekildi.