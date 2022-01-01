Fatih Ürek'ten sonra dikiş tutturamamıştı! Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu bakın kim oldu

Fatih Ürek'ten sonra dikiş tutturamamıştı! Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu bakın kim oldu

Yayın hayatına Fatih Ürek'in sunumuyla başlayan Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, sunucu değişikliğine son verdi. Programın kalıcı sunucusu, ekranların sevilen ismi Nursel Ergin oldu.

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Birbirinden lezzetli tarifleri ekranlara getiren Gelinim Mutfakta yarışması, sık sık sunucu krizleriyle gündeme geliyordu.

Yayın hayatına Fatih Ürek'in sunumuyla başlayan program, Onur Büyüktopçu, Seda Sayan ve Demet Akalın gibi ünlü isimlerle yoluna devam etti. Ancak bu isimlerin hiçbiri dikiş tutturamadı.

Demet Akalın'ın programa veda etmesinin ardından format değişikliğine gidilmişti ve programı her hafta ünlü bir isim sunmaya başlamıştı. Ancak bu format sona erdi ve yarışmanın kalıcı sunucusu nihayet belli oldu.

KALICI SUNUCU NURSEL ERGİN OLDU

Gelinim Mutfakta yarışmasının kalıcı sunucusu, 3 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelecek 836. bölüm fragmanıyla birlikte ortaya çıktı.

Kalıcı sunucu olarak Turgay Başyayla'nın adı geçen Gelinim Mutfakta yarışmasının kalıcı sunucusu Nursel Ergin oldu.

Sunuculuğunu, her hafta bir ünlü ismin yaptığı Gelinim Mutfakta yarışması, artık Nursel Ergin’in sunumuyla ekrana gelecek.