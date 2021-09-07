Fatma dizisi 2. sezon yayınlanacak mı? Burcu Biricik müjdeyi verdi!

Burcu Biricik, geçtiğimiz sezona damga vuran bir diğer yapım olan Netflix dizisi Fatma'nın ikinci sezonunu bekleyenlere sevindiren haberi verdi. Peki Fatma 2. sezon yayınlanacak mı, ne zaman?

Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik, 2. sezon için sete dönerken Netlfix yapımı "Fatma" dizisi de merak konusu oldu.

Herkes Fatma dizisinin devamı olup olmayacağını merak ederken, Burcu Biricik’ten konuyla ilgili açıklama geldi.

Burcu Biricik hafta sonu, kadrosunda yer aldığı ‘İnsanlar İkiye Ayrılır’ filminin gösterimi nedeniyle Ayvalık Film Festivali’ndeydi. Biricik burada basın mensuplarına verdiği röportaj sırasında sevenlerine bir de müjde verdi.

"FATMA'NIN 2. SEZONU VAR"

Oyuncu, Netflix için çektiği ve ilk sezonu büyük beğeni toplayan ‘Fatma’ dizisinin 2. sezonunun çekileceğini açıkladı.

Muhabirin gelecek projeleriyle ilgili sorusunu cevaplayan Biricik, "Dizi var. Daha Fatma'nın 2. sezonu var" dedi. Ancak net bir tarih henüz belirlenmiş değil.

NETFLİX FATMA DİZİ KONUSU

Temizlikçi olarak çalışan Fatma'nın hayatı, bir süre önce hapishaneden çıkan kocası Zafer'in aniden ortadan kaybolmasıyla bambaşka bir hal alır.

Kocasını aramaya başlayan Fatma, kendisini beklenmedik bir anda bir cinayet işlerken bulur. Bu cinayetten kocasının karanlık bağlantılarının haberdar olması ise Fatma'nın hayatı için büyük tehlike oluşturur.

Fatma'nın hayatta kalabilmek için can almaya devam etmekten başka çaresi yoktur.

Öldürmeye devam ettikçe bu durumu hayatta yaşadıklarından intikam alma ritüeline dönüştüren Fatma, bir yandan temizlikçi kadın sıfatına gizlenerek cinayet işlemeye devam ederken bir yandan da kocasını bulmaya çalışır.