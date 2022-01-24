Fatma Girik öldü mü, neden öldü? Yeşilçam'ın usta isminden acı haber!

Fatma Girik öldü mü, neden öldü? Yeşilçam'ın usta isminden acı haber!

Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik 79 yaşında hayatında kaybetti. Girik'in vefat haberi sevenlerini yasa boğarken, neden öldüğüne dair detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Fatma Girik neden öldü?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybederken, hastaneden ölümüne ilişkin açıklama yapıld. Yapılan açıklamada, "Türk sinemasının usta ismi Fatma Girik'in vefatına ilişkin hastaneden yapılan açıklamada: “Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Fatma Girik Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti” denildi.

Eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sanatçının vefa haberini duyurdu ve "Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan Fatma Girik, yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a gelmişti.

Girik'n ölüm haberi başta sanat camiası olmak üzere, Yeşilçam'dan bu yana onu tanıyan ve sevenleri yasa boğdu.

Usta ismin vefat haberinin ardından hayatına dair detaylar gündeme gelirken, "Fatma Girik kimdir, nereli?" gibi sorular araştırılmaya başlandı.

FATMA GİRİK KİMDİR?

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'de başrol oynadı. Bu Girik'in ilk başrolüydü. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi.

Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete atılan Fatma Girik, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu yaptı.