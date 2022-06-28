Fatma Girik vefat ettiğinde 'Bekle beni Fatma'm geliyorum' demişti! Cüneyt Arkın vefat etti..

Türk sinemasında sayısız projede rol alan Türk sinemasının önemli ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayata gözlerini yumdu..

Türk sinemasının en önemli isimlerinden olan Cünayt Arkın dün gece kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cüneyt Arkın'ın ölümünden sonra akıllara ocak ayında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Fatma Girik'in ardından söylediği cümle gündeme geldi..

24 Ocak'ta Fatma Girik'in vefatından sonra söylediği cümle akıllara gelen Cüneyt Arkın "İnanamıyorum, bir dönem bitti. Nasıl dayanırım ben bu acıya... Sen ne iyi insandın. Ne kadar alçak gönüllü, dosttun. Mavi mavi bakardın... Nur içinde yat. O anlatılmaz, o hepimizin yüreğinde... Türk insanın yüreğidir o. Baştan aşağı Anadolu'dur o. Anadolu anasıdır o. Fatma'm bekle beni orda geliyorum" diyerek gözyaşlarını tutamamıştı.