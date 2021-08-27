Fazıl Say açtı ağzını yumdu gözünü! CHP'li belediyelere isyan etti: 'Cehennem bu! CHP Belediyesi nerede?'

Fazıl Say açtı ağzını yumdu gözünü! CHP'li belediyelere isyan etti: 'Cehennem bu! CHP Belediyesi nerede?'

CHP'li belediyelerin yönetimindeki tatil beldelerinde yer alan eğlence mekanlarında ses ayarının kontrol edilmemesine isyan eden Fazıl Say, ''Cehennem bu. Ses cehennemi. CHP Belediyesi nerede?" dedi.

Dünyaca ünlü sanatçılarımız arasında yer alan piyanist ve besteci Fazıl Say, CHP'li belediyelerin yönetiminde yer alan tatil beldelerindeki eğlence mekanlarında desibel ayarının çok yüksek olmasına tepki gösterdi.

Konser verdiği amfi tiyatrolarda diğer mekanların gürültüsünün kendi konserini bastırmasından şikayet eden Say, müzik ses sınırının kontrol edilmemesinden dert yandı.

SOSYAL MEDYADAN SİTEM ETTİ

''Bana istediğiniz sitemi edin kardeşim. Küfür edin bana! Saydırın!'' diyerek bunun ses cehennemi olduğunu dile getiren Say, CHP'li belediyelere sosyal medya hesabından seslendi:

''CHP belediyeleri karar verin! Sanat faaliyetleri mi arabesk mekancılar mı? Karar verin! Peşindeyiz!!!''





FAZIL SAY'IN 'GÜRÜLTÜ' İSYANI

Datça'da konser verdiği sırada bir anda canlı müzik sesi yükseldiğini ve amfi tiyatronun inlediğini söyleyen Say, iki müziğin bir arada olması nedeniyle piyanoyu zor duyduğunu belirterek sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Datça; Saat 21.10 Konserim başlamış, Chopin Noktürnler. Bir anda bir ses; bir gürültü patırtı, 200-300 metre ileride bir mekandan gelen canlı müzik sesi, amfi tiyatro inliyor, 2 müzik bir arada, piyanoyu zor duyuyoruz. Chopin’in kemikleri sızladı.. Halbuki saat 22.00 de izinliymiş o mekan, Neyse 3-4 dakikaya kesiyor. (çünkü zabıta gelmiş)

Saat 22.00 Ravel çalıyorum ''üzgün kuşlar''. Sessizlik lazım o konsantre atmosfere… Yine patlatıyor sesi mekan sonuna kadar. Bu sefer durmuyor. Öyle ya, ona 22.00'de başla denmiş. ( neden 22.00? 21.00'de amfi tiyatroda başlayan etkinliklerin hakkı 60 dakika mı? CHP belediyesi neden?)

22.00 denmiş.. Başlatmış o da.. Nice nice tiyatro, konser, duruyor, ara veriyor bu yüzden Datça'da. Benim konser ilk değil yani.. Ben hayli tedirgin 10-15 dakika daha devam ettim… Bach… Durum bu.

Çeşme… CHP Belediyesi, Alaçatı;

Mekanlar en çok desibel yapma yarışında. Saat 23.00-23.30-00.00 durması lazım. Yok hayır devam... 00.45 anca… Otel odanızın tüm cam ve kapılarını kapayıp kulağınıza tıkaç taksanız bile UYUYAMAZSINIZ bu gürültüde kardeşim. Bu bir kaos. 7 belki 8 mekanın gümbürtüsü her yerde tüm ilçede, kaçıyorsun, odanın içinde .. Dinlenemezsin."





"CHP BELEDİYESİ NEREDE?"

"Onlar izin verirse, mekanlar susunca istediğin olur; dinlenmek, sessizlik, uyumak.. Mekanlar izin vermezse hiç bir şeye hakkın yok. 7 ayrı mekan, kendi çaldıklarını sonuna kadar açarsa, 30 kilometreden duyuluyor her biri, orada yaşanmaz kardeşim.. orada durulamaz. Sohbet edilemez. Orada ''düşünülmez!'' Cehennem bu. Ses cehennemi. CHP belediye nerede???

Bana istediğiniz sitemi edin kardeşim. Küfür edin bana! Saydırın! İstediğini de... Bu ses katliamı hayatlarımıza işkence kardeşim. Sorun saat 12.00'de kesilmesi falan da değil, sorun desibel boyutu! Bu Ege'de bu mekancıların kendi alanı dışına ses kaçırması bile hak olmamalı, sadece kendi alanı duymalı, yalıtım mı yapar sesi mi kısar o onun sorunu, yapmazsa en ağır cezayı basın BELEDİYE!! Hakkı yok buna!!!

Olmayacak ne sanat, ne huzur!!! Orada konser var tiyatro var, sanatçılar var.. Şu dönemde bu derece yaralı başlamış şu kültür sanat hayatı! CHP belediyeleri karar verin! Sanat faaliyetleri mi arabesk mekancılar mı? Karar verin! Peşindeyiz!!!"