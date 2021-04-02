Fazıl Say kimdir? Fazıl Say kaç yaşında, nereli? Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan hakkında bilgiler..

Fazıl Say, FOX TV'de yayımlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu. Fazıl Say'ın hayatı hakkında bilgiler gündeme geldi. Peki, Fazıl Say ve eşi Ece Dağıstan kimdir?

Dünyaca ünlü sanatçılarımız arasında yer alan piyanist ve besteci Fazıl Say, FOX TV ekranlarında yayımlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk oldu.

Bu gelişmenin ardından Fazıl Say'ın hayatı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. İzleyiciler, 'Fazıl Say kimdir? Fazıl Say kaç yaşında, nereli? Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan kimdir?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Fazıl Say kimdir? Fazıl Say kaç yaşında, nereli? İşte, Fazıl Say'ın eşi Ece Dağıstan hakkında bilgiler..

FAZIL SAY KİMDİR?

14 Ocak 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Fazıl Say'ın babası, yazar ve müzikolog Ahmet Say, annesi eczacı Gürgün Say'dır.

Dudak damak yarığı ile dünyaya gelen Say, bebeklik döneminde bir ameliyat geçirmiş ve yarık dudağı dikilmiştir. Doktorunun üflemeli çalgı çalması önerisi üzerine melodika çalmaya başlamıştır.

4 yaşında piyanoya başlayan Say, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Üstün Yetenekli Çocuklar için Özel Statüde öğrenim görmüş ve 1987 yılında konservatuvarın piyano ve kompozisyon bölümlerini tamamlamıştır.

Çalışmalarını Alman bursuyla Düsseldorf Müzik Yüksek Okulu'nda sürdüren Say, 1991 yılında konçerto solisti diplomasını alırken 1992 yılında da Berlin Tasarım Sanatları ve Müzik Akademisi'nde piyano ve oda müziği öğretmenliğine getirilmiştir.

1994 yılında Genç Konser Solistleri Avrupa yarışmasında birincilik kazanmış ve 1995 yılında New York'ta yapılan kıtalararası yarışmanın da birincisi olarak konser kariyerine başlamıştır.

Öte yandan oratoryolar, piyano konçertoları, çeşitli formlarda orkestra, oda müziği ve piyano eserleri, şan ve piyano için şarkı bestelemeye başlamıştır. Bu eserler arasında Nazım ve Metin Altıok Ağıtı başlıklı oratoryolar, 4 piyano konçertosu, Zürih Üniversitesi'nin siparişi üzerine Albert Einstein’ın anısına yazdığı orkestra eseri, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 250. doğum yılında Viyana'daki kutlama komitesinin siparişi dolayısıyla bestelenen ''Patara'' adlı bale müziği yer almaktadır.

Fazıl Say kariyeri boyunca New York Filarmoni, Sankt-Peterburg Filarmoni, Amsterdam Concertgebouw, Viyana Filarmoni, Çek Filarmoni, İsrail Filarmoni, Fransa Ulusal Orkestrası, Tokyo Senfoni gibi orkestralar eşliğinde konser vermiştir.

2007 Floransa Festivali'nin kapanış konserinde Zubin Mehta'nın yönettiği Floransa Orkestrası ile yirmi bin kişi tarafından izlenen bir açık hava konseri sunmuştur.

Yine 2007 yılında Montreux Caz Festivali'nde piyano jürisinin başkanlığını yapan Say'ın, Türk saz şairi Aşık Veysel'in "Kara Toprak" adlı halk şarkısından esinlenerek bestelediği piyano parçasını da içeren aynı başlıklı CD, Amerika Birleşik Devletleri'nde Billboard listelerinde 6. sıraya yükselmiştir. 2008 yapımı Sivas '93 tiyatro oyununun müziklerinin bestesi de sanatçıya aittir.

Say şiir ve edebiyata olan ilgisini sanatına da yansıtmiş ve 'İlk Şarkılar' (2013) ve 'Yeni Şarkılar' albümleri bu ilginin bir ürünü olmuştur.

Albümlerde Serenad Bağcan solist olarak yer almış ve ikili hem Türkiye'de hem de birçok ülkede konserler vermiştir. Sanatçı 2015 yılında Nazım Hikmet Korosu'nu kurarak genel müzik direktörlüğünü üstlenmiştir. Koro 29 Ağustos 2015 tarihinde ilk konserini vermiş, Ankara'da Bilkent Odeon Konser Salonu'nda gerçekleşen bu konserde bestecinin Nazım Hikmet Oratoryosu'nu seslendirmiştir.

2008 yılında Avrupa Birliği tarafından "Kültür Elçisi" unvanıyla görevlendirilen Fazıl Say, Ece Dağıstan'la 2019 yılında İtalya Milano’da dünya evine girmiştir.

ECE DAĞISTAN KİMDİR?

1976 yılında İzmir’de dünyaya gelen Ece Dağıstan, 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda eğitim görmüş ve buradaki eğitimini tamamladıktan sonra Viyana Müzik Akademisi'nde “Konser Piyanistliği” ve “Müzik Pedagojisi” bölümlerinde, Prof. Noel Flores ve Prof. İnci Hausler Altınok ile devam etmiştir.

Ece Dağıstan, bir dönem Teoman ile de çalışmıştır.