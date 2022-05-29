‘Munzur Nehri ve Çevre kirliliği’ konusunda farkındalık oluşturmak için konser veren Fazıl Say’ı, binlerce kişi izledi. Kalabalıktan etkilen Say, “Dersimlilerin ne kadar aydın olduğunu bilirim” dedi.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 'Munzur Nehri ve Çevre kirliliğine' dikkat çekmek için Tunceli'ye gitti.

Say, Ovacık ilçesindeki Munzur Nehri kenarı yanında açık havada konser verdi.

Ücretsiz konserde Say’a albümlerinde de birlikte çalıştığı mezzosoprano Serenad Bağcan eşlik etti.

Binlerce kişi izledi

Konsere, Tunceli'nin yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Erzincan’dan birçok dinleyici geldi.

Say ve ona eşlik eden Bağcan’ın konserini binlerce kişi dinledi.

DHA'nın haberine göre konserde biri Zazaca olmak üzere 14 eser seslendirildi.

Fazıl Say, Munzur Nehri kıyısında konser verdi ViDEO

“Burada olmak benim için bir onur”

Munzur’un temiz ve özgür akması için Tunceli’de konser verdiğini söyleyen Fazıl Say, “Burada olmak benim için bir onur. Böyle güzel bir kalabalığın içinde müziğimizi sizlere sunacağız. Munzur, temiz ve özgür akması için bizde katkılarımızı sizle dayanışma içerisinde olarak sizin yalnız olmadığınızı belirtmek için buradayız.” dedi.

“Dersimlilerin ne kadar aydın olduğunu bilirim”

Say, “Çevre illerden ve Türkiye’nin birçok ilinden gelen dostlarımıza teşekkür ederiz. Bu diyardan çok fazla insanla tanıştım ve hep aydın insanlardı. Dersimlilerin ne kadar çok kitap okuduğunu ve aydın olduğunu bilirim. Ben hep gurur duydum Dersimlilerle.” dedi.