Fazilet Hanım ve Kızları'nın Ece'si kıpkırmızı dudakları ve mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı! 'Vay be'

Fazilet Hanım ve Kızları'nın Ece'si kıpkırmızı dudakları ve mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı! 'Vay be'

Fazilet Hanımın Kızları dizisinde Ece'ye hayat veren Afra Saraçoğlu, paylaştığı karelerle beğenildi. Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan oyuncu, güzelliği ve etkileyeceğiyle baş döndürdü.

Avşar Film imzalı, ilk bölümü 25 Mart 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği ve senaryosunu Sırma Yanık'ın yazdığı Fazilet Hanımın Kızları dizisi, reyting rekorları kırdı.

2 sezon süren dizinin başrollerini Nazan Kesal, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu, İdris Nebi Taşkan ve Alp Navruz gibi yetenekli isimler paylaştı.

Bir anne ve kızlarının değişen hayatlarını anlatan dizide yer alan Afra Saraçoğlu, Ece Çamkıran karakterine hayat verdi.

1997 yılında Erdemit'te dünyaya gelen Saraçoğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nü kazandı.

Okulunu okuduğu sırada keşfedilen ve İkinci Şans filmiyle oyunculuğa adım atan Saraçoğlu, güzelliği ile kısa süre içerisinde dikkatleri üzerine çekti.

Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen ve Antepli dizileriyle adını duyuran oyuncu, uzun zamandır ise Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor.

Nurgül Yeşilçay ile birlikte Bir Barda Bir Gece oyununda yer alan güzel isim, sosyal medyası ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Kırmızı ruju ve kısa siyah elbisesiyle rüzgar gibi esen Afra Saraçoğlu için, "Hatun yıkılıyor" tarzında yorumlar yapıldı.

Afra Saraçoğlu'nun 'kusursuz' güzelliği

2021’de Çağan Irmak’ın yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam’da Çağatay Ulusoy ile birlikte yer alan Afra Saraçoğlu, güzelliğini konuşturdu.

Simsiyah bir elbise giyen ve kırmızı ruju ile sosyal medyayı yıkan Saraçoğlu, güzel gözlerini ortaya çıkarmayı ihmal etmedi.

Birçok reklam anlaşmasına imza atan ve her yaptığı işte alkışları üzerine toplayan güzel isime yorum ve beğeni yağdı.