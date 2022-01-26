Takım sevgisi yüzünden karısıyla ayrılma noktasına gelen adam, canlı yayında derdini anlattı.

ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Esra Erol'da' programına katılan bir çift, gündeme damga vurdu.

Fenerbahçeli olan Şaban isimli şahıs, takım sevdası yüzünden 18 Ocak günü eşi Burcu tarafından terk edilerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Evliliklerini bitirme noktasına gelen çiftin yardımına koşan Erol ise Burcu isimli kadına ulaşarak canlı yayına getirdi.

"ARTIK HER ŞEYDEN ÖNCE EŞİM VE ÇOCUKLARIM GELİYOR"

Kameraların karşısında yaşadığı olayı anlatan Şaban, "Hayatımda her zaman Fenerbahçe ön plandaydı, şimdi yemin ediyorum her zaman Burcu ve çocuklarım ön planda Fenerbahçe en son." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe sevdası yuva yıktı

"'ŞABAN BENİ DEĞİL FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ"

Bunun üzerine Erol, Şaban'a "Peki Fener mi, Burcu mu?" sorusunu yöneltti. O sırada araya giren Burcu ise aynı soruyu daha önce eşine sorduğunu iddia ederek Şaban'ın, Fenerbahçe'yi seçtiğini söyledi.

"'SEN BİR GÜN ÖLÜP GİDERSİN GÜLÜM..."

Şaban, eşinin söylediklerini kabul ederek "Fener dedim. Fener hiç ölmez. 'Ama sen bir gün sabah ölüp gidersin gülüm' dedim. 'Ama Fener bırakmaz' dedim. Kusura bakma gülüm." yanıtını verdi.

Şaban'ın bu sözleri ise stüdyoda kahkahayla karşılandı.