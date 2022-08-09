Fenerbahçeli Fazıl Say’a, Ümraniyespor’dan videolu cevap

3-3’lük beraberlik sonrası Ümraniyespor için “İlçe takımı hakkıyla 1 puan aldı” diyen Fenerbahçeli Fazıl Say’a cevap geldi. Kulübün resmi hesabından “Süt Kardeşler”den bir alıntı paylaşıldı.

Fenerbahçe, yeni sezona kötü başladı.

İlk maçını İstanbul takımlarından Ümraniyespor ile yapan sarı-lacivertli takım, bekleneni veremedi ve müsabakadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı.

Skor, Fenerbahçeliyi olduğu gibi fanatik taraftarlardan ünlü piyanist Fazıl Say’ı da memnun etmedi.

“İktidarın kalesi bir ilçe sonuçta”

Twitter üzerinden eleştiri yapan Say, önce transferlere salladı, sonra bir şekilde sözü iktidara getirdi.

“Transfer-para-iktidar-VAR-futbol konuları incelenmelidir. Zamanı gelince ele alınacaktır. Ümraniye 2004,2009, 2014, 2019 belediye seçimlerinde, iktidarın kalesi bir ilçe sonuçta. Gayet iyi oynayan bir takım.” diyen Say, şöyle devam etti:

“Kim çeker bu çileyi daha fazla?”

“Niye Tuncelispor Süper Lig’de değil mesela? Eskişehir? Altay? Birkaç tane daha atalım da içim rahatlasın. Jesus’u getirdi. Şampiyonlar Ligi hayal oldu. Ceza kapıda. 8 forvetle maç yapan bir takım… Ligde kötü başlangıç. Kim çeker bu çileyi daha fazla? Kim? Para için bu takımda oynayanlar mı? Fenerbahçe bir ruhtur. Adını doğru telaffuz edebilen var mı?”

Ümraniye’den girdi, Başakşehir’den çıktı

Ümraniyespor’un 1 puanı hakkıyla aldığını dile getiren Say, “Ümraniye’ye gelince… Hakkıyla 1 puanı aldı. İyi takım. İlçe takımı ve Türkiye’de bu işler böyle; bir nevi yeni Başakşehir. Para akmış bir yerden bir sürü şahane yabancı transfer. 4 seçim iktidarı seçmiş bir ilçe. İlk 5 e girer. Sonra? Siz söyleyin?” diye yazdı.

“İsmail Kartal iyi iş çıkarıyor, dursun”

Transferleri beğenmediğini özellikle belirten ünlü piyanist, “Şimdi arkadaş; hayatın ilk kuralıdır, ‘iyi giden bir şeyi bozmayacaksın.’ Mümkün mertebe muhafaza edeceksin. Baktın olmuyor o zaman müdahale edersin. Bunları hatırlarsınız yazmıştım; İsmail Kartal iyi iş çıkarıyor, dursun. Kim Min Jae’yi kaybetme. Takımın akışı iyi.” dedi.

“Dünyada hangi VAR hakemi bu golü verirdi?”

Hakemleri de topa tutan Say, “Hakemler konusuna gelince de; En çok aklımda kalan Ümraniye’nin ilk golü, adam 2 metre ofsaytta ve hamle yapıyor dokunamamışsa da. Dünyada hangi VAR hakemi bu golü verirdi merak ederim… Biz Fenerbahçe’yiz. Her attığımız ve yediğimizde işimiz VAR’da. Bu çok kötü işte.” ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor'dan Fazıl Say'a cevap VİDEO

Cevap “Süt Kardeşler”den

Fazıl Say’a bu sözlerinden dolayı Ümraniyespor’dan bir cevap geldi.

Kulübün resmi hesabı, Kemal Sunal ile Şener Şen’in başrollerini paylaştığı “Süt Kardeşler” filminden bir kesit yayınladı.

Ayşen Gruda’nın gördüğü ‘gulyabani’yi anlatmaya çalışırken verdiği çaba ve bir türlü anlaşılmayan merhum aktörün güldüren repliğinin yer aldığı kesit, taraftarları da eğlendirdi.