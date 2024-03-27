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Fenerbahçeli Fred'in güzeller güzeli eşi tesettür taktı, sosyal medya alev aldı! "Maşallah"

Fenerbahçeli Fred'in güzeller güzeli eşi tesettür taktı, sosyal medya alev aldı! "Maşallah" Fenerbahçe’nin gözbebeği haline gelen Brezilyalı yıldız Fred, bu kez eşiyle gündeme geldi. Yıldız futbolcunun güzeller güzeli eşi, tesettürlü pozlarını yayınladı. Takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. İşte o pozlar…