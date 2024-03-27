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Fenerbahçe'nin orta saha yıldızı Fred, sadece futbol sahasında değil, özel hayatıyla da gündeme geliyor.
Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, sarı-lacivertli formayla 5 yıllık bir anlaşma imzaladıktan sonra taraftarların gözdesi haline geldi.
Ancak onun hakkındaki ilgi sadece sahaya sığmıyor. Özel hayatı da merak konusu oldu.
2020 yılında nikah masasına oturduğu, iki çocuğunun annesi Monique Salum, güzelliğiyle Fenerbahçeli taraftarları hayran bıraktı.
Tesettürlü pozları mest etti
Son olarak tesettür takıp poz veren ünlü güzele, takipçilerinden beğeni yağdı. İşte tesettürlü kareleri…
Monique Salum'un bu dikkat çeken pozlarına, Fenerbahçeli taraftarlardan da destek gecikmedi.