Fenerbahçeli Ryan Kent timsahı için bakıcı arıyor! Vereceği maaş dudak uçuklattı! Fenerbahçeli futbolcu Ryan Kent evinde beslediği timsah için bakıcı arıyor. Ryan Kent'in bakıcıya vereceği ücret dudak uçuklattı. İşte o rakam..

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Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers'tan transfer ettiği İngiliz futbolcu Ryan Kent evinde baktığı timsah için bakıcı arıyor.

Vahşi hayvanlara karşı özel bir ilgisi olduğu bilinen Ryan Kent'in bir timsahı olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İskoçya'da bulunan timsahını İstanbul'a getirten Ryan Kent timsahı için bakıcı ilanı verdi.

Ryan Kent'in verdiği ilan sosyal medyada adeta gündeme oturdu. Kent'in bakıcıya vereceği iddia edilen maaş ise duyanları şok etti.

3000 dolar maaş

İddiaya göre İngiliz futbolcu timsahına bakacak kişiye 3000 Dolar maaş verecek. Ayrıca 6000 TL multinet, sigorta ve sağlık sigortası imkanı sağlayacak.

Ryan Kent'in evinde baktığı timsaha bakıcı araması sosyal medyada uzun süre gündemde kaldı.