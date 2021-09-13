- Haberler
- Medya Haberleri
- Fenerbahçeliler Alişan'ı ağlattı: Öyle bir şey yaptılar ki...
Fenerbahçeliler Alişan'ı ağlattı: Öyle bir şey yaptılar ki...
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden ve zor günler geçiren Alişan için, Fenerbahçe taraftarları sürpriz hazırladı. Alişan sürpriz karşısında duygulanırken, o anları ise sosyal medyadan paylaştı.
- Haber Merkezi
- 13.09.2021 - 14:41
Alişan kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybederken, kısa bir süre sonra ise kuzenini kaybetti.
Zor günler geçiren ve kardeşinin yeğenlerine babalık yapan Alişan, sık sık mezarlığa gidiyor.
Mezarlık ziyareti yapan ve kardeşinin yokluğuna alışamayan türkücü için, Fenerbahçe taraftarları harekete geçti.
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Alişan ve vefat eden kardeşine özel, taraftarlar dünkü maçta bir sürpriz hazırladı.
ALİŞAN O KARELERİ SOSYAL MEDYADAN YAYINLADI
Taraftarlar; Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Sivasspor maçında üzerinde "Büyük Fenerbahçeli Selçuk Tektaş" yazan bir pankart taşıdı.
Ünlü sanatçıyı oldukça duygulandıran bu jeste karşılık Alişan ise sosyal medya hesabından pankartın görüntüsünü paylaşarak teşekkürlerini sundu.