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Fenerbahçeliler Alişan'ı ağlattı: Öyle bir şey yaptılar ki...

Fenerbahçeliler Alişan'ı ağlattı: Öyle bir şey yaptılar ki...

Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden ve zor günler geçiren Alişan için, Fenerbahçe taraftarları sürpriz hazırladı. Alişan sürpriz karşısında duygulanırken, o anları ise sosyal medyadan paylaştı.