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    • Fenomen Ala Tokel sütyensiz pozuyla sınırları zorladı! 'Aman sakın kolunu kaldırma yoksa gözükecek'

    Fenomen Ala Tokel sütyensiz pozuyla sınırları zorladı! 'Aman sakın kolunu kaldırma yoksa gözükecek'

    Fenomen Ala Tokel, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle beğeni toplamaya devam ediyor. Tokel bu sefer sütyensiz pozlarını hayranlarının beğenisine sundu ve yorum üstüne yorum aldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 21:24
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 21:36
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    Fenomen Ala Tokel sütyensiz pozuyla sınırları zorladı! 'Aman sakın kolunu kaldırma yoksa gözükecek'

    Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın en yakın arkadaşı olan Ala Tokel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    Sosyal medya üzerinden reklam alan ve içerikler üreten Ala Tokel, özellikle cesur paylaşımlarıyla konuşuluyor.

    YouTube, Instagram, Twitter gibi mecralarda aktif olarak paylaşım yapan Ala Tokel, sütyensiz pozuyla akılları aldı.

    Mavi gömlek giyen ve düğmelerini açan Ala Tokel, görenlerden ise bolca yorum ve beğeni aldı.

    Turan çifti ile oldukça samimi olan Ala Tokel, Aslıhan Doğan'ın Youtube videolarında da sıklıkla gözüküyor.

    ALA TOKEL'DEN PAYLAŞIMLAR

    Fenomen Ala Tokel cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sütyensiz kamera karşısına geçen Ala Tokel, mavi gömleğinin düğmelerini açtı ve nefesleri kesti.

    Yalnızca ilk düğmesini ilikleyen Ala Tokel'in diğer pozunda, sonuncu düğmesini iliklemesi dikkati çekti. Herkesin ağızlarını açık bırakan pozlar, rekor kırdı.

    Fenomen Ala Tokel sütyensiz pozuyla sınırları zorladı! Aman sakın kolunu kaldırma yoksa gözükecek #1

    Tokel'in fotoğrafına çok sayıda beğeni gelirken takipçileri, "Sevdim bu görüntüyü, "Aşkım olaysın", "Aşkım gözün kaymış", "Bu biraz şov" tarzında yorum yaptı.

    Fenomen Ala Tokel sütyensiz pozuyla sınırları zorladı! Aman sakın kolunu kaldırma yoksa gözükecek #2


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