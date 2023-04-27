Fenomen Bahar Candan ünlü oyuncuya meydan okudu! Diş estetiği olay oldu: 'Hande Erçel'den daha güzelim' Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Bahar Candan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı paylaşımla olay oldu. Fenomen ismin diş estetiği dikkat çekerken, oyuncu Hande Erçel'e yaptığı gönderme de konuşuldu.

Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmaya başlayan ve ablası Nihal Candan'la birlikte sürekli gündeme gelen Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Fenomen isim geçtiğimiz dönemlerde cinsel tercihinin değiştiğini açıklamış ve dekolteli pozlarıyla magazin gündemini sallamıştı.

24 yaşında olan ve 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldiği bilinen Bahar Candan, İşte Benim Sitilim yarışması ile tanınmaya başlamıştı. Hukuk bölümünde eğitim gören ve yarışmadaki tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken isim, sosyal medyada fenomen haline gelmişti.

Yürüyüşü ve konuşma şekliyle taklitleri yapılan Bahar Candan, bir dönem namaza başlayacağını açıklamıştı.

"Hande Erçel'den daha güzelim"

Fenomen isim bu kez diş estetiği yaptırdı. Yüzüne pek çok estetik uygulama yaptırdığı bilinen ismin diş estetiği dikkat çekti. Candan, oyuncu Hande Erçel'e göndermede bulunduğu paylaşımına "Hande Erçel'den daha güzelim" notunu ekledi.

"Keşke dişlerini böyle yaptırmasaydın"

Fenomen isme birçok takipçisinden dişleri için "Keşke dişlerini böyle yaptırmasaydın", "Yüzün küçük, dişler büyük olmamış" yorumu da geldi.