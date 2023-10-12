Fenomen Buse Korkmaz minicik üstüyle asansöre bindi, iyice cesurlaştı! "Diğer yarısı nerede" Kısmetse Olur 2.sezonuna yorumcu olarak devam eden Buse Korkmaz, sosyal medyadaki son paylaşımıyla görenleri dumur etti. Korkmaz'ın cesur dekoltesi, takipçilerinden yorum aldı.

ensonhaber.com Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ilk sezon yarışmacısı Zeynep Buse Korkmaz, sosyal medyada fenomen olan isimlerden. TikTok videolarıyla milyonlarca takipçiye ulaşan Korkmaz, ününe ün kattı. İkinci sezona Kısmetse Olur yorumuyla devam eden fenomen, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Asansörde cesurlaştı 2002 doğumlu Buse Korkmaz, Instagram'da peş peşe pozlarını yayınladı. Mini büstiyeri ile ayna karşısında geçen Korkmaz, cesur bir poz verdi. Göğüs dekoltesini eliyle kapatan fenomen, takipçilerinin dikkatinden kaçamadı. İşte o kareler...