ensonhaber.com
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ilk sezon yarışmacısı Zeynep Buse Korkmaz, sosyal medyada fenomen olan isimlerden.
TikTok videolarıyla milyonlarca takipçiye ulaşan Korkmaz, ününe ün kattı.
İkinci sezona Kısmetse Olur yorumuyla devam eden fenomen, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Asansörde cesurlaştı
2002 doğumlu Buse Korkmaz, Instagram'da peş peşe pozlarını yayınladı.
Mini büstiyeri ile ayna karşısında geçen Korkmaz, cesur bir poz verdi.
Göğüs dekoltesini eliyle kapatan fenomen, takipçilerinin dikkatinden kaçamadı.
İşte o kareler...