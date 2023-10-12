Fenomen Buse Korkmaz minicik üstüyle asansöre bindi, iyice cesurlaştı!
ensonhaber.com

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü ilk sezon yarışmacısı Zeynep Buse Korkmaz, sosyal medyada fenomen olan isimlerden.

TikTok videolarıyla milyonlarca takipçiye ulaşan Korkmaz, ününe ün kattı.

İkinci sezona Kısmetse Olur yorumuyla devam eden fenomen, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Fenomen Buse Korkmaz minicik üstüyle asansöre bindi, pozu mest etti!

Asansörde cesurlaştı

2002 doğumlu Buse Korkmaz, Instagram'da peş peşe pozlarını yayınladı.

Mini büstiyeri ile ayna karşısında geçen Korkmaz, cesur bir poz verdi.

Fenomen Buse Korkmaz minicik üstüyle asansöre bindi, pozu mest etti!

Göğüs dekoltesini eliyle kapatan fenomen, takipçilerinin dikkatinden kaçamadı.

İşte o kareler...

Fenomen Buse Korkmaz minicik üstüyle asansöre bindi, pozu mest etti!
Fenomen Buse Korkmaz minicik üstüyle asansöre bindi, pozu mest etti!