Fenomen diziden izleyicileri şoke eden haber! Final kararı alındı

Başrollerinde Alp Navruz ile Ayva Ayşin Turan'ın yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı'ndan üzücü haber geldi. Ay Yapım imzalı Ada Masalı dizisi için final kararı alındı.

Yayın hayatına umutla başlayan dizilerin akıbeti, reyting sonuçlarına göre belirleniyor. İstenilen reyting sonuçlarına ulaşamayan dizilerden peş peşe final kararı gelmeye devam ediyor.

Son olarak Star Tv ekranlarında yaz dizisi olarak başlayan bir süredir reytingleri düşen Ada Masalı'ndan da izleyicisini üzecek haber geldi.

FİNAL KARARI ALINDI

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Ada Masalı dizisi, final yapan projeler arasına katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı, 8 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 25. bölümle birlikte ekrana veda edecek.

Romantik dizinin hayranları, sosyal medya hesaplarından final kararına tepki gösterdi.