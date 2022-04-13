Fenomen dizinin ömrü bitiyor! Başrol oyuncusu 'son bölümler' diyerek duyurdu...

Show Tv ekranlarının iddialı yapımı reytinglerden düşünce gözden çıkarıldı. Finale doğru giden dizi son birkaç bölümüyle daha ekranlarda olacak.

İçerde ve Çukur dizilerinin devamı tadında Show Tv ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Üç Kuruş, finale doğru gidiyor.

Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, büyük umutlarla ekran yolculuğuna çıkmıştı.

İlk zamanlarda reyting rekorunu elinde tutan dizi, şimdilerde ciddi bir savaş veriyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş'ta ayrılıklar da peş peşe geliyor.

Üç Kuruş bitiyor

Üç Kuruş, 18 Nisan akşamı 23. bölümüyle ekranlara gelecek.

Pazartesi akşamlarına soluk veren dizi, finale hazırlanıyor.

Başrol oyuncularından Nesrin Cavadzade, son 6-7 bölüm daha çekileceğini ve projenin sona ereceğini açıkladı.

Birinci bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Üç Kuruş, 30'uncu bölümü göremeden final yapacak.